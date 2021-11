Milano, 30 nov. (LaPresse) – “In questo momento si vede l’oggettiva efficacia della vaccinazione ed un profilo di sicurezza” che i vaccini “con miliardi di dosi inoculate continuano a confermarci. Per ogni Stato è importante avere una quota di vaccinati. Tutto ciò che aiuta e influisce, anche un atto che purtroppo può essere autoritario, va bene”. A dirlo a LaPresse è il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano parlando del Super Green pass. Il passaporto vaccinale ‘rafforzato’ , per Pregliasco, è “un atto che determinerà negatività ed effetti, ma è un atto autoritario che tutela la libertà e la continuità della libertà che il vaccino ci ha permesso in questo periodo”.

