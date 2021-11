Milano, 30 nov. (LaPresse) – “Stiamo assistendo da più settimane a un incremento continuo” del contagio di Covid-19 “per il momento per fortuna ancora lineare e non esponenziale, ma il rischio è di avere valori via via ancora più alti”. In questo quadro “tutta una serie di interventi istituzionali, come l’obbligo di mascherine all’aperto” nel centro storico e nelle vie dello shopping di Milano e di altre città “può essere utile”. A dirlo a LaPresse è il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano.

