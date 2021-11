Washington (Usa), 30 nov. (LaPresse/AP) – Il panel di consulenti sanitari della Food and Drug Administration ha votato con 13 voti a favore e 10 contrari che i benefici della pillola Merck contro il Covid-19 superano i suoi rischi. Il parere del comitato è arrivato dopo ore di dibattito sui modesti benefici del farmaco e sui potenziali problemi di sicurezza. Gli esperti hanno sottolineato che non dovrebbe essere usato da donne in gravidanza e hanno invitato la Fda a raccomandare ulteriori precauzioni, compresi i test di gravidanza per le donne prima di usare il farmaco. Il gruppo ha specificamente sostenuto il farmaco per gli adulti con COVID-19 da lieve a moderato che affrontano i rischi maggiori, compresi quelli con condizioni come obesità, asma e vecchiaia. La Fda non è vincolata dalla raccomandazione del panel e dovrebbe prendere la propria decisione prima della fine dell’anno. Sarebbe il primo farmaco che i pazienti potrebbero assumere da soli, alleviando il carico degli ospedali e aiutando a frenare i decessi. La pillola è già autorizzata nel Regno Unito.

