Genova, 30 nov. (LaPresse) – Allo studio l’ordinanza che, probabilmente già dal prossimo venerdì, riporterà in vigore a Genova l’utilizzo obbligatorio della mascherina all’aperto, nelle vie dello shopping cittadino. Una misura già annunciata ieri dal sindaco Bucci. Nelle prossime ore verranno messi a punto i dettagli, concordati con le autorità cittadine: si ipotizza l’utilizzo dei dpi in tutte le aree di maggiore affollamento, per prevenire eventuali diffusioni del contagio da covid.

