San Paolo (Brasile), 30 nov. (LaPresse/AP) – Le autorità sanitarie del Brasile hanno segnalato i primi casi confermati nel Paese della variante Omicron in due viaggiatori di ritorno dal Sudafrica, i primi in America Latina. La segreteria sanitaria statale di San Paolo ha riferito che un uomo di 41 anni e una donna di 37 sono in isolamento. Hanno fatto i test il 25 novembre e hanno mostrato lievi sintomi della malattia. L’America Latina ha sofferto pesantemente della pandemia di coronavirus, con il solo Brasile che ha riportato più di 600.000 morti, una cifra che gli analisti ritengono essere sottostimata. Il Brasile non richiede la vaccinazione COVID-19 ai viaggiatori stranieri che entrano nel paese.

