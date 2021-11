Milano, 30 nov. (LaPresse/AP) – ‘The Lost Daughter’ di Maggie Gyllenhaal, adattamento del romanzo di Elena Ferrante ‘La figlia oscura’ (2006) ha vinto quattro Gotham Awards tra cui il miglior lungometraggio ai 31esimi Gotham Awards, l’annuale festival del cinema indipendente di New York che funge da inizio alla stagione degli Oscar. Al debutto dietro la macchina da presa, Gyllenhaal ha vinto per la regia rivoluzionaria e per la migliore sceneggiatura. La star Olivia Colman ha condiviso il premio per l’eccezionale interpretazione da protagonista con Frankie Faison in ‘The Killing of Kenneth Chamberlain’. ‘The Lost Daughter’ è in uscita su Netflix e nei cinema il 17 dicembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata