Milano, 30 nov. (LaPresse) – La Camera del Cile ha bocciato il progetto di legge che prevedeva la depenalizzazione dell’aborto fino alla 14esima settimana di gestazione. L’esito della votazione implica che l’iniziativa verrà archiviata e non sarà più possibile discuterla in questa legislatura. In Cile dal 2017 l’aborto è autorizzato in tre casi: stupro, rischio per la vita della madre e quando il feto non sarebbe in grado di sopravvivere. Sull’onda della legalizzazione dell’aborto nella vicina Argentina, i movimenti femministi cileni avevano rilanciato quest’anno la battaglia per un’estensione del diritto all’aborto e il 28 settembre scorso era arrivato un prima via libera della Camera cilena, ma oggi è giunta la battuta d’arresto nella seconda plenaria dei deputati. Se il testo fosse stato approvato oggi, sarebbe passato al vaglio del Senato, ma adesso dovrà aspettare.

