Torino, 30 nov. (LaPresse) – “Sulle indagini in corso” in merito al caso Juventus “la società sta collaborando con gli inquirenti e confida di potere fare luce sugli aspetti contestati”. Così John Elkann, il presidente e Ad di Exor, in vista dell’Investor Day. “La Juventus – ha aggiunto – ha nuovo consiglio di amministrazione, un nuovo ad, un nuovo ds e un nuovo allenatore che con il vicepresidente e il presidente stanno affrontando problemi in campo e fuori. In un percorso di società esistono i momenti di difficoltà, è importante affrontarli ed è quello che sta accadendo in Juventus. Sono convinto che il futuro della Juventus sia altrettanto importante come il passato. La Juventus è una grande società e ci sono tutte intenzioni che rimanga tale”.

