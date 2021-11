Torino, 30 nov. (LaPresse) – La Fiorentina supera 3-1 in rimonta la Sampdoria al ‘Franchi’ nel match valido per la 15/a giornata di Serie A. Succede tutto nel primo tempo: Gabbiadini porta avanti i blucerchiati al 15′, poi i viola reagiscono e in successione arrivano le reti di Callejon al 24′, Vlahovic al 33′ e Sottil al 45′. I toscani salgono così a 24 punti, salendo al sesto posto, mentre i liguri rimangono fermi a 15, interrompendo la striscia positiva di due vittorie consecutive.

