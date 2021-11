Milano, 30 nov. (LaPresse) – ‘Fresco’ della conquista del settimo pallone d’Oro in carriera, Leo Messi è in dubbio per la partita di Ligue 1 contro il Nizza di domani sera. L’attaccante del Psg ha saltato la seduta mattutina a causa di una possibile gastroenterite. In ogni caso il tecnico Mauricio Pochettino aspetterà fino all’ultimo minuto per vedere se potrà contare sull’argentino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata