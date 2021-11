Milano, 30 nov. (LaPresse/Finanza.com) – Alfonsino, dopo il debutto in Borsa dello scorso 22 novembre, continua a macinare performance positive, sovraperformando l’indice Ftse Italia Growth, di cui la società fa parte. La startup fondata nel 2016 e specializzata nel servizio di food order&delivery, sbarcata in Borsa al prezzo di quotazione di 1,6 euro, si trova oggi in rialzo del 12,8% a quota 2,38 euro. Dai minimi a 1,34 a cui ha chiuso il 23 novembre, il titolo segna in sole 5 sedute (compresa quella odierna) oltre +77%.

