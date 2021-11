Bangkok, 30 nov. (LaPresse/AP) – E’ stato rinviato al prossimo 6 dicembre il verdetto per Aung SanSuu Kyi. Il tribunale in Birmarnia, come ha riferito una fonte legale, ha rinviato la decisione per consentire nuove testimonianze. L’accusa per San Suu Kyi è di aver diffuso informazioni che avrebbero potuto turbare l’ordine pubblico e violazione delle restrizioni sul covid.

