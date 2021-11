Milano, 30 nov. (LaPresse/AP) – L’isola caraibica di Bardados si è autoproclamata Repubblica, con un presidente eletto come Capo di Stato. La governatrice generale Dame Sandra Mason, come riportano ha giurato come primo presidente dell’isola caraibica. É l’addio alla corona britannica. Domenica scorsa, il principe Carlo si è recato alle Barbados per partecipare alla cerimonia ufficiale, celebrata un mese dopo che il Parlamento della ex colonia britannica ha eletto il suo primo presidente repubblicano.

