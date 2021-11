Milano, 30 nov. (LaPresse/AP) – L’ex velocista americano Emmit King è rimasto ucciso in una sparatoria con un altro uomo a Bessemer, in Alabama. Anche l’altra persona coinvolta nello scontro a fuoco è rimasto ucciso. La notizia è stata confermata dall’ufficio del coroner della contea di Jefferson. Il 62enne King, ex campione di atletica leggera dell’Università dell’Alabama, è stato membro della staffetta statunitense guidata da Car Lewis alle Olimpiadi estive del 1984 e del 1988, ma non ha gareggiato. Nel 1983 è stato campione nazionale NCAA nei 100 metri. Le autorità hanno detto che King e Wells si conoscevano e stavano litigando quando entrambi hanno tirato fuori le pistole e hanno sparato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata