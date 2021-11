Roma, 30 nov. (LaPresse) – “La transizione ecologica è esistenziale per l’Italia”. Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento al convegno ‘Lavoro ed energia per una transizione sostenibile’. “La lotta al cambiamento climatico è, insieme al contrasto alla pandemia, la sfida più importante dei nostri tempi – aggiunge -. Lo è per chi governa, per chi lavora, per chi fa impresa”.

