Mosca (Russia), 29 nov. (LaPresse/AP) – L’Istituto Gamaleya di Mosca e il Fondo di investimento Russian Direct Investment Fund che hanno sviluppato e finanziato il vaccino Sputnik V hanno affermato in una dichiarazione che il siero dovrebbe essere efficace contro la nuova variante. “Ciò nonostante, l’Istituto Gamaleya, sulla base dei protocolli esistenti per lo sviluppo immediato di versioni del vaccino per le varianti preoccupanti, ha già iniziato a sviluppare la nuova versione del vaccino Sputnik adattato alla variante Omicron”, afferma la dichiarazione. “L’Istituto Gamaleya ritiene che Sputnik V e Sputnik Light neutralizzeranno Omicron, poiché hanno la massima efficacia contro altre mutazioni”, ha affermato il capo del fondo RDIF Kirill Dmitriev nella dichiarazione. Una nuova versione di Sputnik V potrebbe essere pronta per la produzione di massa in 45 giorni, si spiega nella dichiarazione, diverse centinaia di milioni di dosi booster di Sputnik contro Omicron possono essere forniti ai mercati internazionali entro il 20 febbraio 2022, con oltre 3 miliardi di dosi disponibili nel 2022.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata