Pordenone, 29 nov. (LaPresse) – Un uomo di 70 anni, medico no vax, è stato denunciato per aver violato la quarantena ed essere andato in trasferta dall’Abruzzo in Friuli Venezia Giulia, per prendere parte a un raduno no vax a Pordenone.

