Milano, 29 nov. (LaPresse) – “La vaccinazione più delicata è quella dei bambini fra 5-11 anni. Dovrebbe iniziare fra il 20 e il 23 dicembre appena saranno arrivati i vaccini. Noi prima di Natale cominceremo a vaccinare anche i bambini”. Lo ha annunciato il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso, al termine della diretta Facebook ‘Stop ai dubbi’ organizzata in Regione. “Li vaccineremo in centri dedicati che possano assomigliare a dei luna park, a dei parchi giochi. Se questo deve essere un vaccino particolare, organizziamo una campagna di vaccinazione particolare”, ha aggiunto.

