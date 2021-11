Torino, 29 nov. (LaPresse) – Italia sotto 1-0 contro la Croazia nel quarto di finale di Coppa Davis in corso al Pala Alpitour di Torino. Lorenzo Sonego ha perso al terzo set il primo singolare in programma contro Borna Gojo con il punteggio di 7-6 (2), 2-6, 6-2 in due ore e 21′ di gioco. Tra poco toccherà a Jannik Sinner affrontare Marin Cilic nel secondo singolare. L’azzurro è chiamato a vincere per permettere all’Italia di giocarsi le proprie chances di semifinale nel doppio tra Simone Bolelli/Fabio Fognini e Nikola Mektic/Mate Pavic.

