Torino, 29 nov. (LaPresse) – L’Italia resta in corsa per accedere alla semifinale di Coppa Davis. Jannik Sinner ha battuto infatti in rimonta Marin Cilic, in tre set con il punteggio di 3-6, 7-6 (4), 6-3 in due ore e 45′ di gioco, regalando agli azzurri il punto dell’1-1 nella sfida dei quarti con la Croazia, in corso al Pala Alpitour di Torino. Per il passaggio del turno sarà così decisivo il doppio tra Simone Bolelli/Fabio Fognini e Nikola Mektic/Mate Pavic.

