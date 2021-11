Torino, 29 nov. (LaPresse) – L’Italia esce di scena ai quarti di finale di Coppa Davis, disputati al Pala Alpitour di Torino, perdendo 2-1 contro la Croazia. Fatale per gli azzurri la sconfitta nel doppio. Fabio Fognini e Jannik Sinner hanno ceduto infatti in due set contro la coppia composta da Mate Pavic e Nikola Mektic con il punteggio di 6-3, 6-4 dopo un’ora e 18′ di gioco. In precedenza Sinner aveva battuto Marin Cilic nel secondo singolare, mentre Lorenzo Sonego aveva perso nel primo match di giornata contro Borna Gojo. In semifinale, in programma il 3 dicembre, la Croazia affronter√† la vincente di Serbia-Kazakistan.

