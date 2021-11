Copenaghen (Danimarca), 29 nov. (LaPresse/AP) – In Svezia è stata eletta prima ministra per la seconda volta in una settimana Magdalena Andersson, prima donna a ricoprire l’incarico di premier nel Paese. La scorsa settimana, mercoledì 24 novembre, la leader dei socialdemocratici Andersson era diventata premier dopo avere incassato la fiducia del Parlamento, ma era rimasta in carica solo per poche ore perché poco dopo si era dimessa per una sconfitta sulla legge si bilancio. Nel voto di oggi al Riksdag, cioè il Parlamento svedese composto da 349 seggi, è giunta la nuova nomina di Andersson, che è stata approvata in un voto di 101-173 con 75 astenuti.

