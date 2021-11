Roma, 29 nov. (LaPresse) – Il protocollo delle quarantene in ambito scolastico “è tecnicamente perfetto ma difficilmente applicabile”. Lo dice a LaPresse Agostino Miozzo, già coordinatore del Cts. “Va bene in un sistema che può concentrarsi solamente su quello – aggiunge – ma nell’attuale situazione epidemica con un numero di casi ben oltre la soglia dei 50 casi ogni 100 mila abitanti le Asl non possono fare più di tanto”.

