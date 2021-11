Roma, 29 nov. (LaPresse) – “Senza solidarietà non esiste una vera comunità in cui vivere e convivere: fa parte del sentirsi parte di una comunità, conferisce speranza, fiducia e sicurezza”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite “motu proprio” dal capo dello Stato nel 2020 e nel 2021 a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l’attività in favore dell’inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità, del diritto alla salute e dei diritti dell’infanzia.

