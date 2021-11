Roma, 29 nov. (LaPresse) – “Umberto Eco in occasione del 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia definì questa ambizione come l’italiano di domani suggerendo due spunti che opportuno oggi riprendere: italiano è ‘elemento costante di italianità nel corso di un millennio’ e il naturale pilastro della nostra identità ovunque ci troviamo. Un aspetto che ci caratterizza e che assume una rilevanza particolare nel mondo globalizzato in cui viviamo”. Così il repsidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all XXI edizione della Settimana della Lingua italiana nel Mondo dal titolo: “L’Italiano di domani. Stati Generali della Lingua e della Creatività italiane nel mondo”.

