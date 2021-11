Roma, 29 nov. (LaPresse) – “E’ giusto prevedere più controlli” per il Reddito di cittadinanza, “ma è anche giusto dire che questa è stata una misura che dal punto di vista sociale ha fatto reggere meglio l’urto della pandemia, soprattutto sulla fascia più povera della pandemia ed è giusto prevedere che si intervenga stimolando l’offerta di lavoro e anche aumentando il concetto di offerta congrua, ma questo è il limite a cui siamo disponibili. A quelle forze politiche che pensano di ritoccarlo ulteriormente diciamo compattamente un forte no”. Lo dice il capodelegazione M5S al governo, Stefano Patuanelli, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con il premier, Mario Draghi, il ministro dell’Economia, Daniele Franco, e il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, sulla manovra, assieme ai capogruppo pentastellati di Camera e Senato, Davide Crippa e Mariolina Castellone. “Il presidente del Consiglio ci ha ringraziato per il modo in cui ci siamo posti in questa riunione, che era giusto fare. Anche Draghi ha ritenuto che questi elementi siano degni di nota e meritevoli di essere seguiti con particolare attenzione”, aggiunge.

