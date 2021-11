Roma, 29 nov. (LaPresse) – “E’ stata una riunione serena e proficua, abbiamo rappresentato al presidente che condividiamo i principi di questa legge di Bilancio”. Lo dice il capodelegazione M5S al governo, Stefano Patuanelli, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con il premier, Mario Draghi, il ministro dell’Economia, Daniele Franco, e il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, sulla manovra, assieme ai capogruppo pentastellati di Camera e Senato, Davide Crippa e Mariolina Castellone. “Una manovra che utilizza gli spazi finanziari di una crescita superiore alle attese in modo espansivo, quindi per sostenere le nostre imprese e per sostenere la parte dell’offerta più che della domanda, ed è giusto così in questa fase per dare crescita strutturale e non soltanto un rimbalzo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata