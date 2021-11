Roma, 29 nov. (LaPresse) – “Questa sera abbiamo iniziato, in un clima molto posotivo, un ciclo di incontri con il Presidente Draghi, il Ministro Franco e, di volta in volta, i capigruppo parlamentari e i capi delle delegazioni dei partiti di maggioranza per rendere quanto più condiviso e fluido possibile il percorso della manovra di Bilancio. Un confronto accolto in maniera positiva sia dai partiti che dal Governo, perché in questo momento il Paese ha bisogno degli strumenti per rilanciare l’economia, le attività socio-culturali e continuare la lotta al coronavirus”. Lo dichiara in una nota il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.

