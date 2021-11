Roma, 29 nov. (LaPresse) – Si è discusso “anche della tematica delle bollette, siamo stati i primi a portare in Parlamento la necessità di prevedere un fondo che aiutasse famiglie e imprese nel trimestre in corso. E ci stiamo già preoccupando di quali sarà il rischio del prossimo trimestre, con l’anno nuovo: le previsioni non sono rosee rispetto all’andamento dei prezzi, quindi abbiamo chiesto che quei 2 miliardi che oggi ci sono nella manovra siano implementati, con misure immediate e anche strutturali, cioè spostando una parte dei costi sulla fiscalità generale”. Lo dice il capogruppo del M5S alla Camera, Davide Crippa, al termine dell’incontro della delegazione Cinquestelle a Palazzo Chigi sulla manovra con il premier, Mario Draghi, il ministro dell’Economia, Daniele Franco, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, il capo delegazione pentastellato al governo, Stefano Patuanelli, e la capogruppo al Senato, Mariolina Castellone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata