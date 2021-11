Milano, 29 nov. (LaPresse) – Un uomo di 40 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla A4 nella tratta tra Agrate e la Tangeziale est, dopo l’uscita di Agrate. Un furgone, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato un camion. Per il conducente del furgone, non c’è stato nulla da fare: al loro arrivo, i soccorsi ne hanno constatato la morte. Non si è reso, invece, necessario, il trasferimento in ospedale per il camionista.

