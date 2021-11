Milano, 29 nov. (LaPresse) – Ancora un morto sul lavoro in Italia. A perdere la vita a Jesolo un operaio di 46 anni. L’uomo stava facendo dei lavori di manutenzione per conto di una ditta esterna in un seminterrato al Kursaall quando, intorno alle 11.30 è scoppiata una bombola d’azoto che lo ha ucciso sul colpo. La vittima si chiama Fabio Da Prat ed era di Dolo, in provincia di Venezia. Ancora ignote le cause dello scoppio su cui stanno lavorando i carabinieri: illeso ma sotto choc il collega più giovane che si trovava con lui.

