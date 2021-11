Firenze, 29 nov. (LaPresse) – Tre presunti responsabili di assalti con esplosivo a sportelli bancomat, avvenuti a Firenze e a San Casciano (Firenze) il 27 ottobre e il 7 novembre scorsi, sono stati arrestati dai carabinieri. In carcere, con le accuse di furto e tentato furto aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi e furto aggravato di auto, sono finiti tre uomini della provincia di Foggia, zio e nipote di 37 e 22 anni di Orta Nova, e un loro complice di 36 anni di Stornara. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip di Firenze, Piergiorgio Ponticelli.

