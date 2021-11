Londra (Regno Unito), 29 nov. (LaPresse/AP) – Il governo del Regno Unito ha deciso di accogliere le raccomandazioni dell’organismo indipendente di consulenza composto da scienziati (il Joint Committee on Vaccination and Immunisation) e di estendere la campagna di vaccinazione con terze dosi per affrontare la diffusione della nuova variante Omicron. In base alle misure, il booster verrà offerto a tutti i cittadini di età compresa fra 18 e 39 anni, mentre finora era stata offerta solo agli over 40 e ai soggetti ritenuti vulnerabili. Inoltre le terze dosi per tutte le fasce d’età potranno essere somministrate non prima di tre mesi dopo la seconda dose (il che riduce di tre mesi l’attesa attuale). Con questi cambiamenti, circa 13 milioni di persone in più potranno vaccinarsi. Finora sono circa 17,5 milioni le persone che nel Regno Unito hanno ricevuto dosi booster.

