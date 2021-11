Milano, 29 nov. (LaPresse) – L’azienda di biotecnologie Takis ha annunciato oggi la sua strategia per affrontare la variante B.1.1.529 (Omicron) e le varianti di sars-cov-2 ‘preoccupanti’. Takis ha annunciato che è pronta la prima piattaforma in Italia di un vaccino pensato in modo specifico contro la variante Omicron e – si legge sul sito dell’azienda – “si prevede di poter cominciare i test preclinici fra alcune settimane”.

