Milano, 29 nov. (LaPresse) – “Date le mutazioni che possono conferire un potenziale vantaggio di trasmissibilità per il virus, la probabilità di una potenziale ulteriore diffusione di Omicron a livello globale è elevata. Viste queste caratteristiche, potrebbero esserci futuri picchi di Covid-19, che potrebbero avere gravi conseguenze, a seconda di una serie di fattori, incluso il luogo in cui si verificheranno i picchi. Il rischio globale complessivo relativo alla nuova variante Omicron è valutato come molto elevato”. È quanto si legge in un documento dell’Organizzazione mondiale della Sanità, inviato a tutti i Paesi membri e riguardante la nuova variante Omicron del coronavirus.

