Milano, 29 nov. (LaPresse) – Contro la nuova variante Omicron i Paesi dovrebbero “accelerare la copertura vaccinale Covid-19 il più rapidamente possibile, specialmente tra le popolazioni designate come ad alta priorità che rimangono non vaccinate o non sono ancora completamente vaccinate. Utilizzare un approccio basato sul rischio per adeguare le misure di viaggio internazionali in modo tempestivo. Seguire i prossimi consigli dell’Oms per il traffico internazionale in relazione alla variante Omicron per ulteriori informazioni”. Lo dice l’Organizzazione mondiale della Sanità in un documento sulla variante Omicron indirizzato oggi a tutti i Paesi membri. L’Oms aggiunge anche che resta fondamentale “l’uso di mascherine, la distanza fisica, la ventilazione degli spazi interni, l’evitare la folla e l’igiene delle mani”. Come fondamentale resta “il tracciamento”.

