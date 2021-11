Roma, 29 nov. (LaPresse) – “E’ ben evidente che nel villaggio globale la pandemia si batte globalmente con la vaccinazione tanto nei paesi ricchi che in quelli poveri, non è un atteggiamento caritatevole, è un obbligo. Alzare le barriere mi sembra un’operazione di scarso successo, ho molti dubbi a riguardo”. Lo dice a LaPresse il dottor Agostino Miozzo, già coordinatore del Cts, in merito alla decisione di molti Paesi di bloccare i voli dall’Africa Meridionale dopo la scoperta della variante Omicron. “Il problema è piuttosto quello del controllo dei passeggeri tramite tracciamento e identificazione – aggiunge – anche perché con i voli bastano le triangolazioni tramite un Paese che non è soggetto a restrizioni e il gioco è fatto”. Il blocco quindi “può servire al massimo per tentare di rallentare provvisoriamente la diffusione – conclude – sempre dando per scontato che l’origine della sua diffusione venga effettivamente da quei Paesi”.

