Milano, 29 nov. (LaPresse) – Con l’obiettivo di facilitare il rientro in Italia per tutti i connazionali aventi diritto, l’Unità di crisi della Farnesina e la rete diplomatico-consolare italiana in Sudafrica stanno lavorando per l’allestimento, in tempi rapidi, di un volo commerciale straordinario sulla tratta Cape Town-Roma. Il volo verrà operato in deroga alla temporanea sospensione del traffico aereo dal Sudafrica. Il costo del biglietto, in quanto operazione commerciale straordinaria, sarà a carico dei passeggeri, e il volo potrà essere realizzato solo qualora venga raggiunto un numero minimo di passeggeri. Lo rende noto l’ambasciata d’Italia a Pretoria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata