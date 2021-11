Parigi (Francia), 29 nov. (LaPresse/AP) – Le autorità francesi stanno aspettando la conferma di laboratorio di otto casi sospetti della nuova variante del coronavirus, Omicron, che coinvolgono persone che hanno viaggiato di recente in Africa meridionale. I test già condotti hanno stabilito che i viaggiatori sono positivi al virus, ma non a una delle varianti già conosciute. Si stanno facendo test genetici per stabilire se si tratti dell’Omicron.

