Firenze, 29 nov. (LaPresse) – Il primo indagato per le molestie alla giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia, avvenute mentre era in diretta per una trasmissione sportiva dopo la partita tra Empoli e Fiorentina del 27 novembre scorso, sarebbe un 45enne tifoso viola residente in provincia di Ancona. Secondo gli investigatori della Digos fiorentina e del commissariato di polizia di Empoli, il 45enne sarebbe l’uomo che nel video dell’emittente si vede mentre dà uno schiaffo sul sedere alla giornalista. Per lui l’accusa ipotizzata sarebbe violenza sessuale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata