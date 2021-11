Milano, 28 nov. (LaPresse) – “I vaccini che abbiamo funzionano benissimo” e anzi “abbiamo bisogno di incentivare le terze dosi: i numeri sono molto positivi con 294mila terze dosi registrate venerdì, mai un numero così alto” ma ci sono anche “28mila prime dosi, dato che ci dice che per la prima volta registriamo una nuova risalita per le prime dosi”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza a ‘Mezz’ora in più’ su Rai3.

