Milano, 28 nov. (LaPresse) – Alla luce degli attuali studi che si stanno compiendo in Sudafrica e negli altri Paesi sulla variante Omicron “non è ancora chiaro se sia più trasmissibile (cioè si diffonda più facilmente da persona a persona) rispetto ad altre varianti, inclusa la Delta”. È quanto si legge in una nota dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in cui si conferma l’aumento dei casi in Sudafrica ma anche che “sono in corso studi epidemiologici per capire se ciò sia dovuto a causa di Omicron o altri fattori”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata