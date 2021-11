Milano, 28 nov. (LaPresse) – “Penso che il 2021 non sarà tanto colpito dai provvedimenti” in caso di eventuale forte aumento dei contagi anche alla luce della nuova variante Omicron del Covid-19. “C’è un rischio per la ripresa dell’anno prossimo, però penso che oggi abbiamo imparato un sacco di cose e conosciamo già questo nemico”. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, a ‘Che tempo che fa’ su Rai3. “Una stragrande maggioranza dei nostri cittadini si è vaccinata, la popolazione sa che bisogna prendere delle misure e che” conta “la responsabilità individuale”.

