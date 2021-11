Milano, 28 nov. (LaPresse) – Sono otto i possibili casi di variante Omicron identificati in Francia. Lo comunica in una nota il ministero della Sanità, secondo cui questi test positivi “necessitano della conferma tramite sequenziamento, che può richiedere diversi giorni”. “Il sequenziamento dei campioni di questi pazienti – si specifica – è prioritario o in fase di organizzazione per avere una conferma diagnostica il prima possibile”.

