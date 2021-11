Udine, 28 nov. (LaPresse) – Udinese-Genoa 0-0 in una gara valida per la 14/a giornata di Serie A. Con questo risultato, i friulani agganciano momentaneamente Sasuolo, Sampdoria e Venezia a quota 15 punti. Il Genoa, invece, sale a quota 10 ma resta ancora in piena zona retrocessione. Primo punto in Serie A guadagnato da Shevchenko.

