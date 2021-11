Milano, 28 nov. (LaPresse) – Il Sassuolo si impone per 3-1 in casa del Milan, in una gara valida per la 14/a giornata di Serie A. Le reti al 21′ di Romagnoli (M), al 24′ di Scamacca (S), al 32′ autogol di Kjaer (M), al 66′ di Berardi. Espulso al 76′ Romagnoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata