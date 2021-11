Torino, 28 nov. (LaPresse) – Piove sul bagnato in casa Juve, dopo la sconfitta interna contro l’Atalanta in campionato. Federico Chiesa questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il suo rientro – si legge in una nota – è previsto dopo la sosta natalizia. Anche Weston Mckennie è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni capsulo legamentose del ginocchio destro. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente.

