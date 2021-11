Torino, 27 nov. (LaPresse) – L’Italia conduce per 1-0 sulla Colombia dopo il primo singolare, nel secondo match del suo girone di Coppa Davis. Al PalaAlpitour di Torino, Lorenzo Sonego regala il primo punto agli azzurri battendo più faticosamente del previsto Nicolas Mejia con il punteggio di 6-7 (5), 6-4, 6-2 in 2 ore e 37 minuti. Per il tennista torinese è la seconda vittoria in Davis della carriera, dopo il successo di ieri contro l’americano Reilly Opelka.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata