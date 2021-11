Milano, 27 nov. (LaPresse) – L’Italia batte la Colombia per 2-0 al PalaAlpitour di Torino e si qualifica per i quarti di finale della Coppa Davis. Dopo il successo di Lorenzo Sonego su Nicolas Mejia, nel secondo singolare Jannik Sinner, n.10 ATP, ha battuto Daniel Elahi Galan, n.111 del ranking, in due set con il punteggio di 7-5, 6-0.

