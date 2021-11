Torino, 27 nov. (LaPresse) – Il primo ministro britannico Boris Johnson, dopo che due casi di variante Omicron del Covid-19 sono stati individuati in Gran Bretagna, ha annunciato in conferenza stampa che tutti i viaggiatori che entreranno nel Paese dovranno sottoporsi a tampone molecolare entro la fine del secondo giorno dopo il loro arrivo e dovranno auto isolarsi fino a quando non avranno ricevuto il risultato negativo del test. Johnson ha sottolineato di non volere interrompere i viaggi, per questo solo questo genere di misure alle frontiere possono rallentare la diffusione di qualunque nuova variante.

